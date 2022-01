"I Delitti del Barlume", i nuovi episodi su Sky e Now. La videointervista a Filippo Timi e Lucia Mascino

Dopo il grande successo del primo dei due nuovi episodi della serie "I delitti del Barlume", il 24 gennaio esce su Sky Cinema e in streaming su Now la nuova storia intitolata "A bocce ferme", liberamente tratta dall'omonimo romanzo di Marco Vivaldi. In questa storia Massimo (Filippo Timi) e la Fusco (Lucia Mascino), con l'aiuto dei vecchini, si ritrovano ad indagare su un vecchio caso irrisolto. « Questa serie funziona molto bene perché è come se tutti i personaggi fossero protagonisti e ognuno di loro si definisce dallo sguardo degli altri » racconta Timi in collegamento su Zoom. « Guardando il Barlume fai il tifo per quella squadra perché sono personaggi veri e umani » continua.

Accanto a Filippo Timi ritroviamo Lucia Mascino che torna ad interpretare il Commissario Fusco: « La Fusco è diventata una commissaria all'americana ma allo stesso tempo ha una grande autoironia che non è così frequente da vedere in una serie. Questa è l'originalità del Barlume ». Il nuovo episodio "A bocce ferme" è in onda il 24 gennaio su Sky Cinema e in streaming su Now. (a cura di Paola Schettino Nobile)

