Heidi Klum per Halloween diventa un pavone: ecco la spettacolare trasformazione

Heidi Klum ha abituato i fan a spettacolari trasformazioni per Halloween, nel corso degli anni è apparsa indossando costumi da zombie, Jessica Rabbit, Fiona di Shrek e tanti altri. Quest'anno ha stupito tutti trasformandosi in un gigantesco pavone: per rendere il più scenografico possibile il suo travestimento, ha arruolato dieci acrobati del Cirque du Soleil che indossavano lucide piume verdi, a rappresentare la variopinta coda dell'uccello.

Il lungo e laborioso processo di trasformazione di Heidi Klum in pavone è stato ampiamente documentato sui social. Per creare il costume ci sono volute "solo" sei ore, ma l'intera pianificazione dei movimenti del gruppo di artisti è stata decisamente più complessa.

