Sfregiata con l'acido subisce 30 interventi, l'appello di Filomena alle donne: «Non bisogna perdonare»

Mostra la sua foto in rianimazione dopo essere stata aggredita con l'acido dal marito che voleva lasciare. Filomena Lamberti, di Cava de Tirreni, Napoli, dal palco del Berlusconi Day a Paestum racconta la sua storia. «Voglio dire a tutte le donne che dobbiamo smettere di perdonare e di fare le crocerossine, l’uomo possessivo non cambia mai. Alle prime avvisaglie di violenza la vittima deve dire subito basta altrimenti sarà un escalation di violenza. Ci vuole pugno duro e leggi severe contro i violenti, devono scontare per intero la loro condanna. Pensiamo più alle vittime che ai carnefici».

La fidanzatina lo lascia, il 17enne la violenta in spiaggia: «Ti butto l'acido in faccia»

«Ti faccio fare la fine di tante donne»: minaccia e insegue l'ex moglie con una tanica di alcol, arrestato

La storia di Filomena Lamberti

Filomena Lamberti è una donna di Cava dei Tirreni che il 28 maggio del 2012, decide di interrompere la relazione con suo marito, un uomo possessivo e violento che, a seguito della rottura, decide di sfregiarle il volto con dell'acido. La donna ha deciso di raccontare la sua storia dal palco della kermesse di Forza Italia. «Ho subito 30 interventi, dieci solo per ricostruire le palpebre.

Si interrompe così mentre mostra la fotografia del suo volto mentre era ricoverata in terapia intensiva subito dopo l'aggressione. Parole, quelle della donna, accompagnate dall'applauso e la standing ovation dalla platea.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Ottobre 2023, 09:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA