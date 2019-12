Gessica Notaro dopo l'intervento all'occhio: «Fa male, ma è andata bene e ora spero nel trapianto»

Gessica Notaro toglie la benda e mostra l'occhio sinistro per la prima volta

Martedì 17 Dicembre 2019, 13:15

Intervento riuscito per Gessica Notaro . La modella,nel 2017, aveva fatto sapere che si sarebbe sottoposta a unper capire se si poteva fare qualcosae pare ci siano speranze. Per due anni la donna ha tenuto l'occhio bendato, principalmente per motivi di salute, ma anche perché non è stato facile per lei mostrare il suo volto e i segni della violenza.Ieri in unsi è messa a nudo e ha fatto sapere che la piccola operazione è andata bene. «È andato tutto bene. Grazie per tutto l'affetto che come sempre mi dimostrate», ha scritto sui, «Questo piccolo intervento consisteva nel separare le palpebre cucite 2 anni fa per poter aprire l’occhio e controllare che la mucosa cucita sulla cornea stesse svolgendo al meglio la sua funzione. Dolore ? Un pochino si. Le palpebre si sono unite tra loro e quindi mi hanno dovuto effettuare un taglio vero e proprio».Laha fatto sapere però che è molto speranzosa, che spera di tornare a vedere grazie a un trapianto di cornea: «Questo piccolo intervento consisteva nel separare le palpebre cucite 2 anni fa per poter aprire l’occhio e controllare che la mucosa cucita sulla cornea stesse svolgendo al meglio la sua funzione. Dolore? Un pochino si. Le palpebre si sono unite tra loro e quindi mi hanno dovuto effettuare un taglio vero e proprio». Con la sua solita grinta e ottimismo ha salutato i fan che si sono stretti intorno a lei con parole di conforto e incoraggiamento.