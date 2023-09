La fidanzatina lo lascia, il 17enne la violenta in spiaggia: «Ti butto l'acido in faccia»

La fidanzatina lo ha lasciato, e lui, a 17 anni, prima l'ha violentata in spiaggia e poi l'ha minacciata di morte: «Ti butto l'acido in faccia». La relazione tra giovanissimi si è trasformata in un incubo: quando lei, intimorita da comportamenti sempre più aggressivi, voleva allontanarsi dal compagno, lui ha cominciato a vessare e perseguitare la ragazza, fino a violentarla.

Lei lo lascia, il fidanzatino 17enne la violenta

Con l'accusa di atti persecutori e violenza sessuale aggravata, i carabinieri della compagnia di Sorrento - su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli - hanno arrestato un 17enne della penisola Sorrentina destinatario di misura cautelare emessa dal gip.

I fatti risalgono ai mesi di giugno, luglio e agosto: l'ipotesi accusatoria è che l'indagato, non accettando la fine della relazione sentimentale con la fidanzata coetanea, avrebbe costretto la minore a subire atti di violenza, con minacce gravi rivolte a lei e ad alcuni congiunti, costringendola di fatto a vivere in un perdurante stato di ansia.