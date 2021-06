Ezio Luzzi intervista il presidente Lotito sulla scelta di Sarri e sul calciomercato della Lazio

Ezio Luzzi, storico radiocronista di "Tutto il calcio minuto per minuto" intervista il presidente della Lazio Claudio Lotito sul mercato della Lazio e sulla scelta di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della squadra biancoceleste. Il tutto a margine della presentazione del libro “Tutto il mio calcio minuto per minuto Mondiali olimpiadi e altre storie" dello storico giornalista di Radio Rai. (video Daniele Leone/Ag.Toiati)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Giugno 2021, 20:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA