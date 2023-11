Ex fidanzati scomparsi, parla l'avvocato della famiglia di Filippo: «Un ragazzo buono, mai screzi con nessuno. I genitori? Sanno che potrebbe anche averla uccisa»

L'avvocato della famiglia di Filippo Turetta, Emanuele Compagno, ha riferito ai giornalisti di aver sentito i genitori del ragazzo e che non c'erano mai stati segnali di squilibrio.

L'iscrizione nel registro degli indagati di Filippo Turetta, "più che confermare elementi concreti sulla sussistenza dell'ipotesi di tentato omicidio, è più un mezzo per poter fare un certo tipo di indagini più approfondite". E' la posizione espressa dall'avvocato Emanuele Compagno, il legale nominato d'ufficio stamane per difendere il ragazzo 22enne, che resta irreperibile, dopo essere scomparso con l'ex fidanzata Giulia Cecchettin. "La famiglia è scossa, molto colpita da queste notizie" ha aggiunto al legale, uscendo dalla casa dei Turetta, a Torreglia (Padova) al termine della perquisizione dei carabinieri. Per Nicola Turetta ed Elisabetta Martini, i genitori, l'ansia è accentuata dal fatto che anche del loro figlio mancano notizie da 6 giorni. "Parlando assieme a loro di Filippo - ha spiegato - è emersa quasi una figura di ragazzo modello, che frequentava l'università, non ha mai avuto screzi con nessuno, una persona buona di carattere, un ragazzo d'oro.

Sull'esistenza di un video che documenterebbe l'aggressione da parte di Turetta a Giulia, sabato notte, ripreso dalle telecamere di un'azienda del posto, il legale ha solo detto: "del video di cui si parla non so nulla - il legale non aveva ancora potuto visionare il fascicolo giudiziari, ndr - l'ho letto stamane, sulla stampa, poco dopo essere stato nominato".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Novembre 2023, 18:08

