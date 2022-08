Crotone, esplosione al porto: tre morti

Un'esplosione su una motonave nel porto di Crotone ha provocato la morte di tre persone e almeno due feriti: lo scoppio è avvenuto all'interno della sala macchina di una imbarcazione maltese in manutenzione nello scalo calabrese. Sul posto cinque mezzi dei vigili del fuoco con 14 unità a mettere in sicurezza lo scafo: l'incendio è stato spento poco dopo e non risultano dispersi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Agosto 2022, 21:07

