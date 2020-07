Coronavirus, Salvini: "Non si proroga lo stato d'emergenza se l'emergenza non c'è "

(LaPresse) Domani dovrò intervenire in Aula in replica al professor Conte. Userò una frase del professor Cassese 'non si puo prorogare lo stato di emergenza se l'emergenza non c'è'. I numeri sono numeri". Così Matteo Salvini intervenendo al convegno 'Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti' al Senato. L'ex ministro ha puntato il dito contro il governo sostenendeo che "stanno facendo non solo un danno sociale e culturale, ma un danno economico devastante al nostro paese. Taormina, Venezia e Roma sono distrutte". DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE Ultimo aggiornamento: Monday 27 July 2020, 18:52

