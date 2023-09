Cavallo crolla sull'asfalto a Palermo mentre traina una carrozza: donna riprende tutto e viene minacciata

L'ennesimo episodio di un cavallo che stramazza sull'asfalto nel cuore di una città mentre trainava una carrozza per i turisti. Paura oggi vicinio ai Quattro Canti, a Palermo. Un cavallo che stava trainando una carrozza è scivolato sull'asfalto della strada e si è accasciato in mezzo alla carreggiata. L’episodio, avvenuto questa mattina, è stato ripreso da una cittadina e pubblicato da diversi utenti sui social .

Cavallo crolla a terra, donna minacciata

Una donna che ha assistito alla scena ha ripreso tutto con il telefonino e si vede come sia stata apostrofata con parole certo non gentili per aver fatto le riprese.

In merito a quanto accaduto ai Quattro Canti, dall’assessorato al Benessere Animale fanno sapere che “è stato allertato prontamente il personale della polizia municipale. E’ stata inviata all’Asp una nota ufficiale in cui vengono richiesti dei controlli in tutte le stalle, già conosciute dall’autorità sanitaria e in cui i vetturini tengono i cavalli utilizzati per queste attività”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Settembre 2023, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA