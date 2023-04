(Agenzia Vista) Milano, 08 aprile 2023 "Berlusconi ha detto "E' dura ma non molto", ogni volta che si dà un obiettivo lo raggiunge. Abbiamo parlato, l'ho visitato in terapia intensiva e abbiamo parlato. La strada per la rinascita, se non risurrezione, è imboccata", le parole di Gianni Letta uscendo dal San Raffaele. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Aprile 2023, 08:29

