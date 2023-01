Svizzera, temperatura record: registrati -42,3 gradi

La Svizzera ha registrato una temperatura di 42,3 gradi sotto zero. Numeri che segnano un record per il Paese al confine con l'Italia. La temperatura, la più bassa mai registrata, è stata segnalata nella valle prealpina del Sägitalsee, nel cantone centrale svizzero di Berna.

Il record ha superato i -41,8 gradi registrati nel 1987 in val Brevina, attualmente considerata la temperatura più bassa da quando sono disponibili dati in Svizzera. E pensare che a dicembre era scattato l'allarme per le temperature calde che avevano messo in allarme le località sciistiche. Dalla scorsa settimana, però, il termometro è calato come nel resto d'Europa. E ora, oltre alla neve, anche il forte vento contribuisce ad alimentare record... gelati.

