Turismo, la Venere “virtual influencer” è ambasciatrice d'Italia con gonna jeans e un piatto di pizza

di Valeria Arnaldi

Mangia la pizza sul lago di Como e va in bici all'ombra del Colosseo: è la nuova vita della Venere di Sandro Botticelli, eletta a virtual influencer nella campagna promozionale del ministero del Turismo ed Enit, lanciata ieri, a Roma, dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè, accompagnata dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, dal ministro per lo Sport Andrea Abodi e dall'Ad di Enit Ivana Jelinic. Obiettivo, promuovere le bellezze del Paese a livello internazionale «Italia: Open to Meraviglia» è il claim e conquistare un pubblico vario, inclusi i giovani. Realizzata con il contributo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio e articolata in un video promozionale e affissioni diversamente ambientate, che saranno diffusi da maggio a fine anno - l'investimento previsto da Enit è nove milioni di euro - la campagna vedrà l'ambasciatrice virtuale raccontare città d'arte, piccoli borghi, piatti tipici e altro. Insomma, i tesori del Paese, tra monumenti, natura e tradizioni.

Roma, negli hotel manca personale esperto. L'appello dei gestori: «Costretti a cercare altrove»



LE POLEMICHE

L'operazione però non piace a tutti. «Giacché la Venere è nuda sarebbe stato meglio vederla così, senza bisogno di travestirla in quel modo: è una roba da Ferragni», commenta il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, che boccia anche il claim. «Open to meraviglia? Che roba è? Che lingua è?», sottolinea. Il percorso dell'influencer virtuale tra città e regioni si potrà seguire sul profilo Instagram venereitalia23, su Italia.it e vari social. Rebranding anche per il ministero, con il tricolore che diventa una finestra aperta. «I dati registrati a Pasqua sono stati molto positivi, sono certa che il 2023 sarà l'anno del sorpasso sul 2019, dunque pre-pandemia afferma Daniela Santanchè Quest'anno, l'Italia è stata seconda tra le mete europee più visitate, con un ritorno record di turisti statunitensi. L'ambizione è portarla al primo posto nel mondo. Siamo il Paese più bello, ma non siamo i più bravi a venderci. Si deve fare squadra e occorre riscoprire l'orgoglio della nazione». Largo allora alla collaborazione tra ministeri e ambiti. «Il governo dice Tajani - farà di tutto perché Roma sia la sede Expo 2030. E sosteremmo la politica del turismo: anche questo è un modo di fare politica estera. Tutte le ambasciate diffonderanno questo video per mostrare le straordinarie potenzialità dell'Italia».

Turisti, Santaché: «Stretta sugli affitti brevi, i B&B un far west. Non chiuderemo le città d’arte»



ECONOMIA DEL TURISMO

Riflettori puntati sui grandi eventi, anche sportivi. «Sono fondamentali per destagionalizzare il turismo sottolinea Santanché rendendo più solido pure il lavoro». Perché, come ribadito da Abodi, «C'è un'economia del turismo sportivo domestico che non abbiamo mai quantificato, milioni di persone tra atleti, familiari, tecnici, dirigenti, mondo arbitrale che si muovono nei 12 mesi». L'attenzione è verso il turismo di lusso - «Non conta quanti visitatori vengono, ma quanto spendono», rimarca Santanché e altre fette di mercato. «Non bisogna più lavorare solo sui turisti maturi ma anche per le generazioni X e Z», dichiara l'Ad di Enit Ivana Jelinic. Perché c'è un'Italia da raccontare e, soprattutto, da far "vivere".



Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Aprile 2023, 06:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA