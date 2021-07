Puglia, questo è il tratto di costa con un mare limpidissimo e sano: i dati dell'Arpa

Chi sceglie di trascorrere le vacanze in Puglia lo fa perché conosce alla perfezione la bellezza dei suoi paesi, delle acque e delle spiagge. A confermare che il mare pugliese è il più pulito d’Italia arrivano i dati dell’Arpa e del Snpa: seconda la Toscana, terza la Sardegna. Dal monitoraggio delle acque sulla presenza di Enterococchi intestinali ed Escherichia coli emerge che Manduria e Maruggio sono i tratti più sani e puliti: entrambi nel comune di Taranto, i risultati del prelievo delle acque hanno segnato valori di carica batterica pari a zero. In generale, su 1000 km di costa pugliese 800 sono da considerarsi perfettamente balneabili e poco o non inquinati (Foto: Shutterstock – Music: “Funday” from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Luglio 2021, 11:10

