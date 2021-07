Porto Rubino: un «appello in musica sull'importanza dei nostri mari»

Inarrestabile successo per la terza edizione di Porto Rubino, il suggestivo viaggio del cantautore pugliese Renzo Rubino tra i mari della Puglia. Quattro splendide venue, tre imbarcazioni, un palco galleggiante, un super cast per l'evento musicale che celebra il mare da proteggere, ispirazione per gli artisti, luogo di incontro e arricchimento unico nel suo genere. «È stata un'edizione straordinaria, di sogni e fuochi d'artificio, abbiamo navigato dalla costa barese a Campomarino per fare un appello in musica sull'importanza dei nostri mari. Siamo al terzo anno e sono davvero soddisfatto del grande percorso di crescita di Porto Rubino. Tre anni fa a darmi l'idea sono stati due temi legati al mare: i porti chiusi e la sostenibilità. Ho pensato subito di dover fare qualcosa per la mia terra e ora sono più agguerrito che mai» racconta Renzo Rubino. Video: Giuseppe Rosato. Foto: Clarissa Ceci

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Luglio 2021, 10:06

