Caprarola e Luigi Einaudi, al centro Palazzo Farnese e la tutela del patrimonio artistico

Caprarola ha riportato il nome di Luigi Einaudi al centro dell'attenzione nel panorama culturale, e non solo istituzionale, del nostro Paese. Lo scorso 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, si è tenuto infatti il convegno di studi che porta il nome proprio dell'ex Presidente.Dopo i saluti istituzionali del Direttore Regionale Musei Lazio, dott Stefano Petrocchi e del Sindaco di Caprarola Angelo Borgna, è stata data lettura del messaggio inviato dal Sindaco del Comune di Dogliani Ugo Arnulfo, che ha inviato i saluti e auspicato di coltivare e rafforzare le relazioni tra i due Comuni, uniti dalla memoria della figura del Presidente Luigi Einaudi. Il convegno è stato presieduto da Nicola Acocella, professore emerito della facoltà di Economia, Università Sapienza di Roma Ha aperto i lavori la prof.ssa Anna Paolelli, Presidente del Comitato Caprarola per Luigi Einaudi, dando lettura del messaggio che nel 1951 il Presidente Luigi Einaudi inviò all’ On.le De Gasperi, allora Presidente del Consiglio dei Ministri, in occasione dell’alluvione in Polesine.

Tutelare il paesaggio e il patrimonio storico artistico in Italia

La tutela del Paesaggio e del Patrimonio storico artistico è stata declinata nella varie dimensioni legate alla presenza del Presidente Luigi Einaudi a Caprarola, scelta come “ residenza esterna” al Quirinale. Sono stati illustrati i lavori di restauro della Palazzina che abitò il Presidente con la famiglia e i collaboratori ( Arch. Marina Cogotti. Polo Museale); i lavori di recupero delle fontane, del giardino e del patrimonio arboreo (dott.ssa Adele Trani, Polo Museale). Passando alla dimensione urbanistica, è stato tracciato il percorso che dal Piano Regolatore di Caprarola, redatto dal prof.

Un video con le musiche di Ludovico Einaudi

Il video realizzato dalla prof. ssa Stefania Cormio ha mostrato le immagini, accompagnate dalle musiche di Ludovico Einaudi, dei paesaggi dei luoghi cari al Presidente : Carrù, Dogliani, Alpe di By, e Caprarola. Il successo del convegno è scaturito sia dalla presenza di numerosi studiosi provenienti dalle Università italiane e del Ministero della Cultura, sia dalla prestigiosa cornice dove si è svolto, con l’attenta collaborazione del personale del Palazzo e della Pro-Loco di Caprarola. L’ aperitivo finale ha consentito di vivere un piacevole momento conviviale tra i partecipanti.

