Nasce Vibram Maremontana Running Park: in Liguria il paradiso del trail running

“Give Your Trails a Sense” è il claim che Vibram ha ideato per presentare oggi presso il Vibram Connection Lab – spin-off dell’azienda dedicato allo sviluppo di progetti innovativi, interdisciplinari e di comunicazione – il Vibram Maremontana Running Park, un nuovo concept di “Running Park” volto a promuovere il territorio e le attività outdoor a livello locale.

Il format sarà inaugurato ufficialmente in occasione dell’undicesima edizione del Vibram Maremontana Trail, manifestazione suddivisa in tre percorsi agonistici (25km con dislivello positivo di 1384m, 45km con dislivello positivo di 2650m, 60km con dislivello positivo di 3640m) che si terrà a Loano (Savona) dal 25 al 27 marzo. Alle gare agonistiche si aggiungeranno altre iniziative di corsa e camminata non competitive dedicate alla scoperta del territorio.

Jerome Bernard, Sport Innovation Marketing Global Director di Vibram, ha spiegato il concept alla base dell’iniziativa: “Abbiamo ideato il concept di Vibram Running Park per promuovere l’outdoor e valorizzare alcuni territori potenzialmente molto adatti alla pratica del trail running. Il progetto nasce come un sistema, replicabile in diverse aree geografiche, che offre una connessione di percorsi, servizi e strumenti che parlano lo stesso linguaggio. In questo modo, vogliamo incoraggiare gli sportivi e il pubblico a praticare “senza stress” la propria passione per lo sport in natura immersi nella bellezza di nuovi luoghi, per un’uscita fuori porta di un solo giorno, ma anche durante un fine settimana o per organizzare una vacanza all’insegna della ‘scoperta del territorio correndo’”.

Antonio Ghilino (MareMontana ASD), ha presentato il Vibram Maremontana Running Park, declinazione pilota del concept: “Sviluppato da MareMontana ASD, il Vibram Maremontana Running Park è connesso all’area di Loano, in Liguria, e si estende fino a comprendere un grande bacino territoriale che include un totale di dodici comuni, luoghi scelti come punti di partenza dei diversi percorsi segnalati e progettati per il trail running, pensati per livelli di difficoltà differenti in termini di distanza, dislivello e difficoltà tecnica. I primi tracciati sono già fruibili e si arriverà ad avere 500km suddivisi in 50 percorsi. Vibram Maremonatana Running Park offre dunque percorsi, servizi e strumenti sia ai principianti che desiderano approcciarsi alle attività outdoor, ma anche agli appassionati in cerca di un luogo unico per organizzare le loro uscite”.

Ospite speciale e ambassador del progetto il pluricampione di trail running Gediminas Grinius, atleta di punta del Trailrunning Team Vibram, che in merito alla sua esperienza ha affermato: “Ho avuto modo di esplorare i sentieri del Vibram Maremontana Running Park, mi hanno portato a scoprire borghi tipici e panorami mozzafiato in un ambiente mediterraneo piacevolissimo, lasciatevi “guidare” correndo tra mare e monti come ho fatto io”.

Già disponibile per il download sia per Apple che per Android l’app gratuita dedicata al Vibram Maremontana Running Park, che contiene le indicazioni tecniche dettagliate in merito alla rete sentieristica e alle informazioni metereologiche, turistiche e commerciali. Una sfida ambiziosa da parte dell’azienda varesina, che da sempre si distingue per la promozione territoriale e il supporto alle località outdoor a livello locale e regionale, facendo scoprire itinerari lontani dalle classiche mete frequentate, in grado di attrarre pubblico e community in cerca di nuove destinazioni outdoor.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Marzo 2022, 17:50

