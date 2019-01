Tough Mudder sbarca per la prima volta in Italia: la sfida ad ostacoli a Roma e Milano

Real Massive porta per la prima volta in Italia, a. È una sfida (non una gara) in cui persone di ogni età e condizione fisica, famiglie, sportivi e non, sfidano se stessi nel superamento di prove individuali o collettive lungo un. Chi partecipa al Tough Mudder non solo affronta le proprie paure, ma se ne libera. È un'esperienza, non una normale corsa nel fango. Unaper mettere alla prova la propria forza, resistenza e grinta. Non esistono podi, vincitori o tempi da battere; non si tratta di velocità di arrivo alla finish line. Molti degli ostacoli sono appositamente studiati affinché possano essere superati solo con l’aiuto di altri partecipanti. Iinfatti si rispettano come membri di una grande squadra, diretta al completamento del percorso.negli Stati Uniti e registra 4.500 partecipanti al primo evento. A soli nove anni di distanza, l’evento conta più di 3 milioni di partecipanti e 4 continenti. Per annunciare l’arrivo delè stata realizzata una campagna unconventional, basata sul concetto di evasione dalla routine quotidiana offerta da questi eventi. Nei manifesti il copy recita infatti “” con il visual di un uomo in giacca e cravatta che emerge dal fango, elemento simbolo della sfida. L'invito non è dunque solo quello di “gettarsi nel fango”, ma anche di affrontare la vita abbracciando lo stesso spirito “tough” alla base di questa prova.