TaskRabbit: il fai da te a portata di click. 3.000 “tasker” per aiutare nelle necessità della vita quotidiana

TaskRabbit, il network globale che mette in contatto chi ha bisogno di una mano per lavori dentro e fuori casa con tasker competenti e affidabili, sarà da oggi disponibile con la sua piattaforma a Roma e Milano. Oltre 3.000 lavoratori autonomi si sono iscritti per offrire i loro servizi: 40 categorie disponibili, dal montaggio mobili al giardinaggio, dalle pulizie alle piccole riparazioni domestiche. L’Italia è il primo paese ad avere la più alta percentuale di donne iscritte al lancio della piattaforma: 850 (28%).

Lo scorso anno, più di 1 milione di clienti hanno utilizzato la piattaforma, sono state prenotate ben 1,7 milioni di task e i tasker hanno guadagnato oltre 84 milioni di euro. I tasker sono dei veri e propri lavoratori autonomi: stabiliscono le loro tariffe, indicano le loro disponibilità e incassano il 100% del costo orario e delle mance ricevute. TaskRabbit rappresenta una concreta opportunità lavorativa, creando nuove possibilità e permettendo agli iscritti di costruire un vero e proprio business o semplicemente di guadagnare qualcosa in più; tutto questo a fronte di una navigazione sul sito facile e trasparente che consente di prenotare le task in modo rapido e semplice. “Siamo entusiasti di presentare TaskRabbit in Italia, perché questo Paese ha un forte senso di appartenenza alla comunità e una tradizione di vicini che si aiutano tra loro, un ethos perfettamente in linea con i nostri valori”, ha dichiarato Ania Smith, CEO di TaskRabbit. “Infatti, negli ultimi dieci anni, TaskRabbit ha aiutato centinaia di migliaia di persone a entrare in contatto con tasker competenti e affidabili nella loro zona. Ma soprattutto, siamo lieti di contribuire a offrire nuove opportunità di lavoro per l’economia locale in un momento di crisi globale causata dal Covid-19”. La startup statunitense, che durante la pandemia ha presentato il programma di volontariato “Task per il sociale” (“Tasks for Good”), mette a disposizione questa iniziativa in Italia dal giorno stesso del lancio, così che le organizzazioni e gli individui vulnerabili possano avere un accesso facile ai tasker volontari che offrono in sicurezza dei servizi essenziali senza costo alcuno.

Parte di una più ampia strategia di crescita in Europa, l’Italia è l’ottavo paese in cui TaskRabbit mette a disposizione i suoi servizi. Il network è già accessibile in migliaia di città negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Spagna, Francia, Germania e Portogallo. La piattaforma di proprietà di INGKA Group (IKEA) da oggi è disponibile a Milano e Roma con un’app e un sito web. Inoltre, i clienti IKEA di queste due città possono richiedere i servizi di montaggio mobili forniti da TaskRabbit direttamente nei negozi IKEA di Milano (Corsico, Carugate e San Giuliano Milanese) e Roma (Porta di Roma, Gregorio VII, San Silvestro e Anagnina) e tramite il loro e-commerce. I tasker sono disponibili ad aiutare i clienti IKEA nel montaggio dei mobili entro un giorno dall’acquisto, oltre che per numerosi servizi come l’home gardening o il rilevamento delle misure. Per trovare e prenotare un tasker nella propria zona, basta visitare il sito TaskRabbit o scaricare l’app TaskRabbit per iOS o Android.

TaskRabbit è il network globale che mette in contatto tasker competenti e affidabili con persone della loro comunità che hanno bisogno di una mano per lavori dentro e fuori casa, come il montaggio mobili, piccole riparazioni domestiche, aiuto con il trasloco e molto altro. Acquistata da Ingka Group (IKEA) nel 2017, TaskRabbit opera negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Francia, Germania, Spagna, Portogallo e Italia. TaskRabbit ha sede a San Francisco e ha uffici in Europa a Londra.

