Il tartufo di Canterano protagonista per due fine settimana

Due weekend dedicati al pregiato tubero che racchiude in se tutti i profumi dei boschi nei quali cresce. La Sagra del tartufo di Canterano è un evento sempre fedele a se stesso, ma in grado al contempo di ringiovanirsi di anno in anno. L’appuntamento torna in due fine settimana – il 12 e il 13 e il 19 e 20 ottobre – per celebrare al meglio “l’oro nero” rigorosamente locale e raccolto nei boschi che circondano il borgo in provincia di Roma, considerato fra i più belli d’Italia. Negli stand gastronomici aperti il sabato dalle 12 alle 22 e la domenica dalle 12 alle 17, saranno proposti piatti dal sapore unico, dalla pasta fresca fatta in casa al classico uovo al tegamino, senza dimenticare la bruschetta; ad accendere i sensi degli appassionati del prezioso tubero sarà anche un piatto gourmet a sorpresa, preparato da un team di chef. Poi vino locale e degustazione di diverse etichette, in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier, a esaltare sapori e profumi inconfondibili; e ancora bancarelle e botteghe dove trovare tartufo fresco e prodotti locali. In questo luogo magico dove il tempo sembra essersi fermato, sarà di casa anche l’arte con la mostra pittorica “Il Vero Emozionale” sulla prestigiosa Scuola Romana. Nel ricco programma spiccano gli spettacoli di musica popolare itinerante, le animazioni per bambini e, per gli appassionati di trekking, una passeggiata tra i vicoli e le bellezze naturalistiche del borgo; e non mancherà la caccia al “tesoro nascosto”, una dimostrazione sul campo della “cerca” con cani da tartufo. Sarà inoltre attivo un servizio di bus navetta tra le aree di parcheggio e il centro del paese e in caso di pioggia niente paura, perché saranno disponibili posti al coperto.



Dal Lazio al Veneto, Sommacampagna aprirà le sue porte il 12 e il 13 ottobre per un fine settimana ricco di appuntamenti. A partire daVilla Venier, suggestivo edificio seicentesco dove sabato alle 15.30 verrà inaugurato il nuovo caffè letterario; alle 18 si taglierà anche il nastro della mostra “Tra gli uomini” dell'artista hansARTig, pseudonimo di Hans-Joachim Kampa. La domenica, invece, tornerà la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo all’Ossario di Custoza: si potrà visitare questo luogo in modo speciale con tutta la famiglia, attraverso visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate appositamente per l’occasione. L’Ossario è un pezzo di storia del Risorgimento, che si staglia imponente con i suoi 40 metri di altezza, sul monte Belvedere alto ben 172 metri: costruito nel 1879 per raccogliere i resti dei caduti nella Prima e nella Terza Guerra d'indipendenza, è opera dell’architetto veronese Giacomo Franco.



E sarà festa anche in Campania, dove dall’11 al 13 ottobre Avella celebrerà le sue delizie con laSagra della castagna e della nocciola. Il paese in provincia di Avellino, d’altronde, è famoso per i funghi, la nocciola, le castagne, l’olio d’oliva DOP e un vino apprezzato in tutto il mondo. Almattino sarà possibile visitare gratuitamente, a bordo di un trenino turistico, i siti storici come l’Anfiteatro Romano, le Tombe Romane, il Castello Normanno e il Palazzo ducale. La sera sarà invece la volta degli stand gastronomicinella splendida cornice di Piazza Municipio: linguine noci e alici, penne con funghi porcini, penne rigate al sugo di cinghiale, fagioli con cotechino, panino con salsiccia e broccoli, caldarroste, torrone, noci, nocciole crude e tostate, vino irpino e birra artigianale sono solo alcune delle delizie che attendono i visitatori. Giovedì 10 Ottobre 2019, 16:46

