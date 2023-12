Dispositivi per fitness per bambini, boom di richieste per Natale ma è polemica: «A 4 anni non dovresti preoccuparti per il peso»

di Hylia Rossi

Il ruolo del genitore comprende, naturalmente, anche la necessità di fare in modo che i propri figli siano in salute e, quando possibile, fornire loro gli strumenti più adatti per far ciò che questo accada. Fino agli ultimi anni, ciò implicava un'alimentazione sana ed equilibrata, l'iscrizione a un corso di danza, di nuoto o a qualsiasi altro sport che potesse, tra le altre cose, far appassionare il bambino all'attività fisica.

I progressi tecnologici, tuttavia, hanno avuto un forte impatto anche sull'ambito sportivo e i più piccoli non sono rimasti di certo esclusi. Il tema è stato affrontato durante la trasmissione inglese Loose Women a causa della tendenza, in aumento, di regalare dispositivi per il fitness ai giovanissimi.

Ecco cosa è stato detto in proposito.

Strumenti per il fitness in giovane età: pro e contro

Durante il dibattito, secondo quanto riportato dal DailyMail, sono stati molti coloro che si sono detti contrari alla possibilità di introdurre i più giovani nel mondo del fitness, mentre c'è chi ha sottolineato l'importanza di far imparare ai bambini, sin da quando sono piccoli, quanto l'attività fisica aiuti a mantenersi in salute.

La presentatrice Linda Robson ha dichiarato: «A quattro anni non dovrebbero avere nulla a che fare con gli esercizi o con la conta dei passi giornalieri».

Secondo la giornalista Janet Street Porter, bisognerebbe piuttosto concentrarsi sugli sport di squadra e sull'impatto positivo che possono avere non solo sulla loro necessità di fare esercizio, ma anche sulla capacità di socializzare.

D'altra parte, altri partecipanti hanno fatto presente un problema che non si può ignorare, vale a dire l'obesità infantile, che non solo è in crescita nel Regno Unito ma anche in Italia. Secondo quanto riportato dalla Società Italiana di Pediatria: «Negli ultimi quattro decenni, il numero di bambini e adolescenti con obesità è aumentato di oltre dieci volte».

In più, si è discusso dell'aspetto positivo di dispositivi elettronici quali gli smartwatch che potrebbero coniugare il crescente interesse dei giovani nella tecnologia con l'esercizio fisico: «Ricordatevi che sempre più bambini vogliono l'ultimo gadget o giocattolo e spendono tantissimo tempo davanti al computer o alla televisione. Non giocano quasi più fuori. Quindi, se si trasforma l'allenamento in un gioco e magari usano il personaggio del loro cartone preferito per "correre" per casa, penso sia positivo».

