Il ragazzo la lascia con un lungo messaggio perché è "grassa": «Ma se ti alleni duramente per sei mesi potrei anche sposarti»

Quando si inizia a frequentare qualcuno succede che vada tutto bene finché non si incontra uno di quegli ostacoli insuperabili, se non per tutti e due, almeno per una metà della coppia. Il termine anglosassone utilizzato in questo caso (e più in generale nelle negoziazioni) è "deal breaker", vale a dire un elemento di dissenso che porta alla rottura del patto.

I più comuni sono, per esempio, il volere o meno dei figli, la propria posizione sul matrimonio, un tradimento del partner o magari un vizio che proprio non si accetta come la dipendenza dall'alcol o dalla nicotina. In questo caso, però, ciò che ha portato alla rottura è stata la forma fisica della ragazza.

A woman receives a text from a man she's been on three dates with saying she's too fat but that he would love for her to come back after six months of grinding at the gym. pic.twitter.com/fH6hHuIGgP — Catch Up (@CatchUpFeed) December 5, 2023

Prima i complimenti

La ragazza ha pubblicato un video di circa due minuti in cui, senza fare nomi, spiega di essere stata lasciata con un lungo messaggio e di essere rimasta sotto choc: «Oggi ho ricevuto un messaggio pazzo da questo tipo con cui sono andata a tre appuntamenti».

Con il testo sullo sfondo, la giovane si alterna con due sue amiche per la lettura. Nella prima metà del messaggio, il ragazzo parte con una serie di complimenti e parole dolci: «Ho molte cose da dire e volevo cominciare col farti sapere quanto mi sia divertito a parlare con te uscire con te, nelle ultime settimane. Penso tu sia meravigliosa, naturalmente bella e vorrei guardare il tuo sorriso per tutto il giorno. Sei buffa, simpatica, non ti prendi troppo sul serio, sei affettuosa, piena di energia e amore da donare, ogni giorno».

La sviolinata non è ancora finita e dopo aver elencato tutte le sue qualità, il ragazzo scrive: «Ho capito subito quanto fossimo simili e adoro il fatto che tu mi abbia raccontato dell'amore che lega i tuoi genitori, e mi è sembrato che tu volessi lo stesso tipo di sentimento».

Arriva la parte "difficile"

Poi arriva il problema: «La parte difficile è la connessione fisica che sia all'altezza di tutto il resto.

«È quello che sono ed è da venerdì che ci penso», continua il ragazzo, «e penso al modo giusto per dirtelo, e questo ti fa capire quanto io tenga a te». Non è finita qui, però, perché a lei viene offerta una possibilità di "redenzione": «Ho paura di mandarti questo messaggio perché non voglio che tu esca dalla mia vita. Mi piacerebbe rivederci in futuro e se ti impegnassi e lavorassi sodo in palestra per sei mesi o un anno o una cosa così penso onestamente che ti potrei sposare».

La reazione della ragazza, delle amiche e del web

Lei e le amiche, al termine della lettura, sono scoppiate a ridere. Poi, la ragazza ha ammesso: «Ho pianto un sacco quando l'ho ricevuto, insomma, per il fatto che mi ha detto che sono grassa». Poi aggiunge scherzando: «Così ho deciso di perdere 10 kg per lui così posso rivederlo e ci sposeremo».

Inizialmente, non aveva intenzione di rispondere al messaggio, ma il fatto di parlarne con le amiche ha fatto spuntare fuori qualche possibilità: «Gli diciamo: "Se mi paghi una liposuzione ci possiamo sposare prima?», commenta con sarcasmo.

Alcuni utenti si sono detti completamente d'accordo col ragazzo e hanno fatto presente che non c'è nulla di male nell'avere degli standard quando si cerca un partner: «Tutti noi abbiamo delle aspettative riguardo il futuro sposo o sposa. Per lui, il peso è importante... non ha sbagliato». Altri, invece, si sono detti disgustati dall'approccio: «Ha cominciato bene, carino ed educato, fino a che non ha suggerito "lavora sodo e torna tra sei mesi"», «Va bene essere onesti... ma non così».

