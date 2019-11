Oroscopo del weekend di Paolo Fox: voglia di cambiamenti per il Toro e il Leone, tensione per il Capricorno

Oroscopo di Paolo Fox, la classifica dei segni del weekend

Venerdì 29 Novembre 2019, 13:08

L'per questoarriva puntuale come tutte le settimane. L'astrologo ha dato uno sguardo alle stelle analizzando segno per segno come saranno amore, lavoro e fortuna. Ecco nello specifico le previsioni dei vari elementi dello zodiaco.Sarà un weekend piuttosto pesante, alcuni potrebbero decidere di rinunciare a delle situazioni lavorative che proprio non vanno. Arriveranno cambiamenti.C'è voglia di cambiamento, non restate chiusi in casa. Amore e amicizie che nascono possono diventare qualcosa di più.Sarete ansiosi e nervosi, però venere inizia un transito migliore: se ci sono stati problemi in famiglia ora avrai accanto persone più solidali.Potrebbero nascere delle intolleranze soprattutto se in questo periodo vi siete sentiti incompresi. Evitate conflitti in amore, siete troppo irascibili.Non otterrete facilmente il consenso di chi vi circonda. Molti stanno pensando a un trasferimento o a cambiare lavoro.Siete sotto pressione, il weekend porterà relax, cercate di evitare di impegnarvi troppo. Le vostre fatiche saranno presto ricompensate.Cambiamenti in vista, in amore dovete essere prudenti perché il fine settimana sarà piuttosto conflittuale. Cercate di avere pazienza.Siete molto concentrati su questioni economiche e avete ancora molte spese. Cercate di dimenticare i disagi estivi e voltate pagina. Recupero in amore.Cercate di sfruttare il weekend per stare con persone che vi piacciono. Chi si impegna in amore a breve raccoglierà i suoi frutti.Da qualche tempo ti sei isolato e questo potrebbe avere delle conseguenze nella tua relazione. Sarà un fine settimana nervoso.Ci sarà un weekend particolare per l'amore. Si possono fare scelte importanti da metà dicembre.Non siete molto concentrati, se volete conquistare qualcuno questo week end potrebbe portarvi l'amore. Evitate provocazioni e ritardi.