Oroscopo del weekend di Paolo Fox, il Cancro recupera l'ottimismo per il Sagittario meglio un fine settimana in solitudine

Venerdì 15 Novembre 2019, 13:09

Quali saranno leper questo week end? Come ogni settimana Paolo Fox studia le stelle e analizzandole nello specifico ci racconta segno per segno come andranno fortuna, amore e lavoro negli ultimi giorni della settimana.Cercate di non parlare troppo in questo fine settimana o potreste andare inconto a conflitti con il partner. Forse stai facendo cose contro voglia in questo periodo ma non è il caso di prendersela con chi vi sta accanto.Buona giornata per gli affari di cuore, in questo week end sarete energici e disposti ad amare. Approfittatene per curare la forma fisica e dedicarvi ai vostri affetti.In amore siete un po' agitati a causa di eventi esterni. Non c'è però più la chiusura di qualche giorno fa, se sentite qualcuno lontano cercate di capire cosa sta succedendo.Sarà un fine settimana fortunato in cui recupererete la vitalità e l'ottimismo che vi mancano da tempo. Non abbiate paura di buttarvi in nuove avventure.Potreste togliervi qualche bella soddisfazione in amore, cerca però di evitare di discutere con persone dell'Ariete o del Toro. Affidatevi all'istinto e non sbaglierete.Venere opposta potrebbe causare qualche conflitto nei rapporti interpersonali. In questo periodo siete disorientati e non sapete se fidarvi o meno, affidatevi all'istinto.Cercate di evitare colpi di testa, se le cose non vanno nel verso giusto evitate sfoghi eccessivi. Potreste restare delusi dal comportamento di qualcuno che in questo momento vi sembra distaccato.. Ottimo week end soprattutto se vuoi far valere il tuo punto di vista. Siete molto disponibili nei confronti degli altri e questo aiuta anche voi.In questo momento non vi va bene nulla dal punto di vista sentimentale. Potreste ritrovare l'entusiasmo facendo quello che vi piace fare, ritagliatevi dei momenti di solitudine nel fine settimana.La pigrizia dominerà il fine settimana. Attenzione alle polemiche con le persone dell'Ariete o del Cancro. C'è molta tensione in amore, contate fino a 10 per evitare di fare cose di cu i potreste pentirvi.Sarà un fine settimana ideale per l'amore, ma se dovessero verificarsi imprevisti non lasciatevi cogliere impreparati. Non nascondete le vostre emozioni o potreste destare sospetti nel partner.. L'aspetto positivo delle stelle vi permetterà di vivere al meglio l'amore. Fidatevi del vostro istinto e non lasciatevi condizionare.