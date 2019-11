Oroscopo della settimana di Paolo Fox: l'Ariete recupera in amore, cambiamenti sul lavoro per il Cancro

Lunedì 11 Novembre 2019, 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e l'oroscopo: ha analizzato le stelle per la prossima settimana e, segno per segno, ha raccontato quello che succederà ai vari elementi dello. Amore, lavoro e fortuna ecco quello che dicono gli astri partendo dall'Ariete fino ad arrivare al segno dei Pesci, ultimo dell'Novità in amore, potrebbero arrivare delle belle sorprese e potreste riavvicinarvi a persone che avete allontanato. Mettete da parte il lavoro e concentratevi sul divertimento.Dovete capire quello che volete in amore, se una storia si è conclusa guardate oltre. Nel lavoro abbiate pazienza, piano piano potreste raccogliere i frutti di ciò che avete seminato.Momento difficile in amore, potrebbero anche finire le storie più fragili. Nel lavoro serve pazienza, la settimana sarà turbolenta ma cercate di non fare passi falsi.Giornae interessanti in arrivo, anche nuovi amorei. Nel lavoro arriveranno buone notizie, sono giornate favrevoli per risolvere problemi pratici. Torna il sereno in famiglia.Potrebbero esserci dei ritorni di fiamma. Nel lavoro dovete mantenere la calma e mettere da parte il nervosismo nonostante qualcuno stia provando a mettervi i bastoni fra le ruote.Le stelle vi aiutano in amore, alcuni dovranno fare chiarezza su rapporti che trascinano da tempo per quieto vivere. Sul lavoro è il momento di presentare progetti ed idee soprattutto in vista della settimana attorno al 20.Vivrete giornate intriganti in amore. Buon periodo anche sul lavoro, questo è il momento perfetto per fare nuovi progetti e muovere del denaro.Ci sono tensioni in amore, ma senza troppi ostacoli. Nei nuovi rapporti ci vuole pazienza. Nervosismo sul lavoro, ma riuscirete comunque a portare a termine qualche successo.Momento carico di energia, potrete vivere nuove emozioni e fare nuovi incontri. Sul lavoro rimandate progetti importanti, tra poco le stelle vi permetteranno di avere tutto.Dovete tagliare con il passato e fare spazio al nuovo. Dovete prestare più attenzione ai soldi. Il successo continua ad essere dalla vostra parte, ma avvertirete anche una certa stanchezza.Fate attenzione a non fare scelte sbagliate in amore, le relazioni che nascono in questo periodo lasceranno un segno nella vostra vita. Periodo positivo sul lavoro, sono in arrivo nuove opportunità.