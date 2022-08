Mare dai colori fosforescenti: non c'è alcun filtro. Per arrivarci devi sudare: dove si trova

Non serve andare molto lontano per scoprire che esiste tanta bellezza racchiusa tra i paesaggi incontaminati. Oltre all’Italia, anche la Grecia possiede dei posti strepitosi dove il mare diventa il vero protagonista e lascia tutti a bocca aperta. Avete mai sentito parlare della Spiaggia di Egremmi? Si trova sull’isola di Lefkada ed è uno dei posti più belli del mondo, chiunque la visiti rimane estasiato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Agosto 2022, 17:49

