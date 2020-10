Al via la campagna #orafelice con Hasbro Gaming: petizione on line e un'ora di gioco in più genitori-figli

Hasbro Gaming, leader nel settore dei giochi da tavolo e da sempre vicina alle famiglie, ha ideato la campagna #OraFelice per invitare i genitori a godere appieno dei momenti felici in famiglia, abbandonare per un attimo la frenesia quotidiana e creare dei ricordi memorabili. In una prima fase, il brand ha condotto una ricerca interrogando direttamente oltre 2.000 persone dell’Hasbro Community per fare luce sull’impatto emotivo degli eventi degli ultimi mesi sulla vita e sull’umore dei genitori.

I risultati hanno evidenziato che l’83% dei genitori non vive questo periodo con tranquillità, a causa, soprattutto, delle pressioni a cui si è stati sottoposti e di una vita da genitori ‘’supereroi’’ più multitasking che mai. Dalla ricerca è emerso però anche un prezioso alleato: il momento di gioco in famiglia, in questo scenario denso di preoccupazioni e incertezze, ha rappresentato un’importante occasione di evasione, spensieratezza e condivisione per tantissime famiglie italiane.

Proprio in virtù di questo, Hasbro Gaming lancia una petizione su change.org, nota piattaforma on-line di campagne sociali, con una doppia missione: da un lato sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà che stanno vivendo i genitori in questi mesi, e dall’altro invitare questi ultimi ad approfittare della simbolica “ora in più” che, dal 25 ottobre, con il passaggio all’ora Solare tutti noi ‘’guadagneremo’’, per poterci concedere un’ora in più di gioco e spensieratezza.

La situazione che si è creata in questi mesi sta mettendo duramente alla prova le famiglie e proprio per questo nasce la voglia e il desiderio di unire le forze e raccogliere 2020 MOMENTI FELICI che significano anche 2020 RICORDI INDELEBILI nei cuori di mamme, papà e figli.

“Tra il lockdown e il rientro a scuola così pieno di dubbi, è stato un anno davvero duro per i genitori, che hanno però reagito sempre con forza e tenacia dimostrando una resilienza impressionante. Abbiamo ideato questa campagna per far sentire la nostra vicinanza alle famiglie. Con #OraFelice, vogliamo trasmettere un messaggio positivo e di speranza ai ‘’super genitori’’ di oggi. Vogliamo ricordare loro che, oggi più che mai, sentiamo la nostra missione di rendere questo mondo un posto migliore per le famiglie e che in questo periodo così frenetico e incerto, un’ora in più di condivisione è davvero un dono prezioso, soprattutto se trascorsa insieme a chi amiamo. Dalla nostra ricerca è emerso che il gioco in famiglia è stato, negli ultimi mesi, un prezioso alleato per portare nelle nostre vite quel po’ di leggerezza e spensieratezza di cui tutti sentivamo il bisogno. Grazie al gioco, anche se costretti tra le mura di casa, abbiamo passato del piacevole tempo insieme e riscoperto dei momenti spesso sacrificati dalla frenetica routine. Ridere, esultare, disperare, gioire nel modo più puro e sano intorno a un gioco in scatola e guardandoci negli occhi, ci ha permesso di costruire dei meravigliosi ricordi. Per questo abbiamo deciso di offrire il nostro piccolo contributo innanzitutto riconoscendo l’immenso potere che la famiglia ha anche in tempi difficili come questi, e lanciando questa missione attraverso la petizione su Change.org. Ci auguriamo possano partecipare in tantissimi: la speranza è che quest’ora che, per tutti noi è solo simbolica, acquisisca un valore inestimabile e si trasformi in un bel ricordo di famiglia, anzi in 2020 bellisimi ricordi.” Ha dichiarato Viola Modugno, Brand Manager Hasbro Gaming e Monopoly.

La campagna ha, infine, anche un risvolto benefico: al termine della sua missione Hasbro Gaming donerà a Natale 100 giochi in scatola a Dynamo Camp, Onlus che sostiene il diritto alla felicità dei bambini affetti da patologie gravi o croniche, offrendo gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa volti a regalare gioia e svago, ma soprattutto a far riacquisire fiducia e speranza.

