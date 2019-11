Don Rosa, Panini comics e Topolino festeggiano il grande fumettista statunitense con una serie di uscite speciali

Sabato 2 Novembre 2019, 13:23

sono orgogliosi di accogliere, in occasione della 53^ edizione di. L’artista, che presenzierà alla kermesse per la prima volta dal 1995, sarà uno dei prestigiosi ospiti che animeranno il PalaPanini, l’area interamente dedicata alle proposte editoriali e alle attività di Panini Comics.Per celebrare questo grande personaggio, Panini Comics presentaUncle Scrooge & Donald Duck è il primo di una nuova collana in dieci volumi cartonati di grande formato. Fedele nei dettagli all’edizione originale edita in USA della Don Rosa Library, include un nuovo lettering e una nuova traduzione rispetto all'edizione italiana già pubblicata. Oltre a proporre in ordine cronologico la produzione di storie dell’autore, i volumi presentano saggi e immagini inediti in Italia. Fra questi spicca un’autobiografia dello stesso Don Rosa che getta una luce sul suo lungo e articolato rapporto con i comics.Lo speciale Portfolio Don Rosa da collezione, con 8 litografie dedicate ad alcune delle più famose storie in cui il Maestro del Kentucky ripercorre l’avventurosa epopea di paperon de’ Paperoni, come The King Of Klondike, The Last Lord of Eldorado, Hearts of the Yukon. Il Portfolio Don Rosa è disponibile anche in una versione in tiratura limitata Deluxe, con una litografia autografata dall’autore.