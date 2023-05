Da Milano a Napoli con la chiusura al Corona Sunsets Festival World Tour al Teatro del Silenzio a Pisa

di Luca Uccello

Il Corona Sunsets Festival World Tour passa anche per l'Italia. E dopo aver accarezzato Milano è pronta a farlo anche con Napoli prima di raggiungere il 22 luglio al Teatro del Silenzio (Lajatico, Pisa). Sul palco si avvicenderanno artisti di caratura nazionale e internazionale, che animeranno la giornata con oltre dieci ore di musica.

Headliner della serata, proprio nel momento in cui il cielo assume tinte dorate, saranno i Subsonica, che si esibiranno in quella che è la loro unica data italiana annunciata del 2023. Oltre alla band torinese, si vivranno on stage le vibes di Lost Frequencies (DJ set) - attesissimo ospite internazionale, Francesca Michielin - cantautrice e polistrumentista, Venerus – talentuoso cantautore ed eclettica anima libera, Cosmo (DJ set) - cantautore e produttore, The Zen Circus - con il loro sound rock cantautorale, Kety Fusco - arpista toscana che ha conquistato il mondo e Bobo Rondelli - appassionato cantautore livornese.

Ogni tappa di Corona Sunsets Festival World Tour, che ha preso il via il 1 aprile a Cape Town (e che approderà anche in Cile, Perù, Colombia, Canada, Giappone, Cina, Grecia, Brasile, Repubblica Dominicana e India) proporrà non solo musica, ma anche tante attività da scoprire: installazioni realizzate da artisti locali, cibo, experience creative.

Il Sunsets di Milano a CityLife è stata un'anteprima speciale. Tra gli ospiti presenti Samuel in djset, from subsonica - gli headliner di Corona Sunsets Festival World Tour - e il cantautore Jack Jaselli, che ha proposto la sua accogliente performance live insieme a un trio di musicisti e Simona Severini. Sul palco ci sarà anche Ylenia, speaker di Radio 105, la radio ufficiale dell’appuntamento tutto italiano...

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Maggio 2023, 17:23

