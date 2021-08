CMP Venice Night Trail: - 10 giorni al via, la magia di correre la notte a Venezia

Venezia è pronta ad illuminarsi per accogliere le migliaia di lampade in movimento che sabato 28 agosto daranno vita alla quinta edizione del CMP Venice Night Trail, il city trail notturno organizzato da Venicemarathon, che quest’anno avrà come nuova sede di partenza, arrivo e dei servizi pre e post gara l’area marittima del Porto Venezia, e più precisamente il Terminal Crociere 123. Quest’area, molto ampia e dotata di numerosissimi posti auto offrirà ai runners la comodità di poter lasciare la propria auto a ridosso della linea di partenza e arrivo, nei parcheggi completamente gratuiti e vigilati presenti nel Terminal. Mancano solo 10 giorni all’evento e gli iscritti sono già oltre 3.000.

Le iscrizioni sono comunque ancora aperte e restano solo 100 pettorali disponibili sul sito www.venicenighttrail.it. Inoltre, coloro che nei mesi scorsi avevano preferito posticipare al 2022 l’iscrizione fatta nel 2020, potranno comunque ripristinare per quest’anno la propria registrazione, semplicemente mandando un’email a info@venicemarathon.it

Il CMP Venice Night Trail, come sempre, sarà un city trail piuttosto tecnico ed impegnativo di 16 km e 51 ponti, ma affascinante e molto spettacolare, che farà vivere la suggestiva esperienza di correre di notte in una città unica al mondo, avvolti nel silenzio e accompagnati dalla dolce melodia dell’acqua. Quest’anno, inoltre, gli atleti correranno in un’atmosfera ancora più straordinaria poiché l’evento è inserito nel programma delle celebrazioni per i 1600 anni della fondazione di Venezia. “Abbiamo lavorato con grande impegno per riorganizzare questa suggestiva e molto amata manifestazione dopo il lungo periodo di stop forzato a causa della pandemia – commenta il presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva – e diamo, fin d’ora, il benvenuto a tutti coloro che daranno vita alla quinta edizione del CMP Venice Night Trail”.

La gara prenderà il via alle ore 21 di sabato 28 agosto, ma la manifestazione inizierà già dalle 15 del pomeriggio, con l’apertura dell’area espositiva del CMP Venice Running Village. Il villaggio accoglierà tutti gli atleti iscritti alla gara per il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara e le molte aziende sponsor che promuoveranno le ultime novità nel campo dell’abbigliamento sportivo, delle calzature sportive e dell’alimentazione, in un’ area molto ampia dove sarà garantito il distanziamento interpersonale e il pieno rispetto delle normative anti-Covid.

Il CMP Venice Night Trail è un evento organizzato da Venicemarathon con il fondamentale supporto e patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Venezia, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, da Venezia Terminal Passeggeri e aderisce al progetto #EnjoyRespectVenezia, sensibilizzando i concorrenti ad adottare comportamenti responsabili e rispettosi dell'ambiente, del paesaggio, delle bellezze artistiche e dell’identità di Venezia e dei suoi abitanti.

