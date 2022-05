Elon Musk risponde alle minacce russe: «Se muoio in circostanze misteriose è stato bello conoscervi»

«Se muoio in circostanze misteriose è stato bello conoscervi», sono le parole di Elon Musk in un tweet che risponde alle minacce di Dmitry Rogozin, direttore dell’Agenzia Spaziale russa Roscosmos. Il botta e risposta era iniziato dopo che Rogozin aveva dichiarato che il sistema satellitare Starlik è utilizzato dal Battaglione Azov asserragliato a Mariupol. Secondo le informazioni russe sarebbe stato consegnato dal Pentagono. Poi il manager dell’agenzia spaziale si è rivolto direttamente al miliardario: «Elon Musk è coinvolto nel supporto delle truppe fasciste in Ucraina. E per questo la pagherai, anche se giochi a fare lo scemo…».

«Se muoio in circostanze misteriose è stato bello conoscervi», la replica. Il governo dell’Ucraina ha ringraziato più volte Musk per aver inviato il sistema satellitare Starlink e attivato i suoi servizi di rete per consentire le comunicazioni. La rete è ancora in fase di sperimentazione e ha l’obiettivo di portare internet a banda larga nelle aree dove il segnale delle antenne tradizionali è scarso.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

In passato Musk ha polemizzato con il leader ceceno Kadirov dopo aver sfidato ironicamente Vladimir Putin a un corpo a corpo per fermare la guerra in Ucraina. Kadirov gli aveva risposto su Telegram: «Elon Musk, un consiglio. Non misurare la tua forza con quella di Putin. Vladimir Vladimirovich (Putin, ndr.) potrebbe sembrare antisportivo battendoti a morte. Tu, un avversario molto più debole».

