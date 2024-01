Lo scivolone di Tananai

Non c’è niente di peggio che voler fare i simpatici a tutti i costi, anche sui social. Così è capitato che il cantante Tannai, lo stesso che l’anno scorso ci ha regalato il tormentone dell’ “amore tra le palazzine a fuoco”, abbia fatto uno scivolone su Instagram, proprio in nome dell’ironia. Tananai ha infatti pubblicato un ritratto di sé ritoccato, in cui si è aumentato il peso, aggiungendosi un evidente doppio mento e scrivendo: “Spero di rimettermi in forma per l'ospitata a Sanremo, mannaggia ad Amadeus, mi stavo rilassando". Quella che probabilmente voleva essere una boutade si è trasformata in un boomerang perché tantissimi followers si sono lamentati per questo post. @lara_lake ha pubblicato un commento che ha riscosso quasi 1800 like, criticandolo ferocemente: "Fammi capire: se fossi realmente diventato una persona grassa? Vuol dire che non potresti più fare musica, scrivere belle canzoni e andare a Sanremo? Vuol dire che ti vergogneresti a farti vedere in tv, che tra l'altro allarga? Vuol dire che non potresti più riempire gli stadi con tutti i tuoi fan che cantano le canzoni a squarciagola? Interesting.

