L’app che fa bene all’ambiente

Più del terrorismo, più di nuove epidemie, più della globalizzazione, più dello scoppio di nuove guerre, la paura più grande degli italiani è il riscaldamento globale e il cambiamento climatico in corso, lo afferma il 55% degli intervistati nel sondaggio di Demos & Pi. Anche secondo l’ultima ricerca ISTAT gli italiani sono diventati sempre più sensibili ai temi ambientali e si dicono preoccupati per: i cambiamenti climatici (56,7%), l’inquinamento dell’aria (50,2%), lo smaltimento dei rifiuti (40,0%) e l’inquinamento delle acque (38,1%). Queste preoccupazioni sono indicative di un cambiamento culturale in corso: i cittadini sono diventati più consapevoli e quindi più attenti e disposti a contribuire positivamente alla sostenibilità ambientale con comportamenti virtuosi e stili di vita meno “inquinanti”.

–maddai

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA