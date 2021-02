Xiaomi Mi 11 5G, il nuovo smartphone dal chip potente, connettività 5G e suono cinematografico

Anche Xiaomi fa il suo debutto nel 5G con il nuovo smartphone Mi 11 5G che si presenta con alcuni rivoluzionari miglioramenti rispetto al suo predecessore, tra cui un chipset Qualcomm Snapdragon 888, una tripla fotocamera posteriore da 108MP, un audio avvolgente e una ricarica wireless da 50W.

Foto creative. Mi 11 5G ha l’ambizione di trasformare le esperienze amatoriali di amanti di foto e video, grazie ad un sensore grandangolare da 108MP con la più alta risoluzione al mondo destinata alla fotocamera principale, che l'azienda cinese paragona agli obiettivi delle fotocamere DSLR o mirrorless di livello professionale. Inoltre c'è una seconda fotocamera ultra-grandangolare da 13MP e un obiettivo macro da 5MP a completare la triade fotografica; infine, sulla parte anteriore, una fotocamera da 20MP garantisce i migliori risultati per selfie e video chat.

Super dispaly e audio. Il display grande 6,81 pollici, ha ricevuto una valutazione A+ e un premio come migliore display da DisplayMate, l’istituzione leader mondiale nella recensione dei display professionali, brilla con la sua altissima risoluzione WQHD+ e la tecnologia del colore a 10-bit, che consente una nitidezza mozzafiato e transizioni di colore fluide. Dotato di touch sampling rate a 480Hz e di un sensore di impronte digitali sullo schermo, lo smartphone di Xiaomi permette di sbloccare facilmente e rapidamente il dispositivo. Grazie ai doppi speaker Harman Kardon, Mi 11 5G offre un audio cinematografico di altissimo livello, mentre il Corning Gorilla Glass Victus, protegge lo smartphone da danni causati da cadute accidentali.

Processore potente. Mi 11 5G é il primo smartphone dotato di processore Qualcomm Snapdragon 888, che accresce le prestazioni con il motore Qualcomm AI di sesta generazione e il modem X60, combinando la tecnologia AI con una connettività 5G velocissima. Perfetto anche per il gaming grazie al più recente sistema di dissipazione del calore LiquidCool, con cui il dispositivo gestisce senza fatica il gaming estremo e altre operazioni ad alta capacità rimanendo sempre freddo.

Xiaomi Mi 11 5G sarà disponibile in Italia a partire da inizio marzo, al prezzo di 799,90€ per la configurazione da 8GB+128GB e a 899,90€ per la variante da 8GB+256GB. Inizialmente debutterà nelle colorazioni Horizon Blue e Midnight Grey, successivamente la gamma colori sarà ampliata con la versione Cloud White e la Lei Jun limited edition.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Febbraio 2021, 23:05

