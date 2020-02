Samsung, misterioso messaggio notturno sui cellulari di tutto il mondo: «Partito per errore»

Stamattina presto tutti gli utenti #Samsung nel mondo hanno ricevuto la push notification dalla app #findmymobile con il numero "1" e hanno pensato di essere stati hackerati o tracciati. Paura eh??? — AliceTdV 🌷 (@topesia29) February 20, 2020

Got a mysterious find my mobile notification. Was scared that someone tried to track me but it seems thousands of people got this? @SamsungMobile what's happening pic.twitter.com/g2NxB1ZjCT — Rena (@Ayano7Aishi) February 20, 2020

This notification was confirmed as a message sent unintentionally during internal testing and there is no effect on your device. Samsung apologises for any inconvenience this may have caused to our customers and will work to prevent similar cases from occurring in the future. ^CC — Samsung UK (@SamsungUK) February 20, 2020

Waiting for the "find my mobile" alert conspiracy theories to start.. #findmymobile pic.twitter.com/R1KCxgyP3N — Beth (@dorokeki) February 20, 2020

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Febbraio 2020, 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un misterioso messaggio è stato ricevuto la notte scorsa da molti smartphone e tablet Samsung , un messaggio push inviato dall’app “Trova dispositivo personale” con un "1" ripetuto due volte. Molti utenti si sono chiesti di cosa si trattasse, e c'è chi - svegliatosi di soprassalto per la notifica -si è chiesto se il proprio cellulare fosse stato hackerato. Gli hashtag #FindMyMobile e #Samsung sono diventati virali. Tra i dispositivi interessati, molti Galaxy di ultima generazione (compreso quello di chi scrive, un Samsung Note).Poi è arrivata la spiegazione della ditta coreana, che ha spiegato di avere diramato un messaggio di allerta "per errore" nel corso di un test tecnico. Alcuni come nel tweet che segue si sono spaventati. "Trova dispositivo personale - Ho ricevuto questo messaggio, cosa sta succedendo?"Molti altri tweet di utenti disorientati si sono succeduti nel corso della giornata.A stretto giro di tweet è arrivata la risposta di Samsung: «Nessun problema sui vostri dispositivi, il messaggio è partito per errore durante dei test interni».Nei fatti, forse non sapremo mai a cosa stavano lavorando i tecnici della casa coreana, quando il messaggio di allerta è sfuggito loro di mano. La app in questione, da cui è partito il messaggio per errore, consentirebbe comunque all'azienda di: localizzare i dispositivi, effettuare backup o cancellare dati, bloccare lo schermo o impedire l'accesso a Samsung Pay (ovviamente in casi di furto, attività fraudolenta o consimili). L'inconveniente, ovvero il bug, non avrebbe però avuto alcun effetto sui dispositivi colpiti.Naturalmente, ci si aspetta che arrivino le solite teorie del complotto. Più o meno plausibili. Come questa, scherzosa: cercano di leggerci nella mente?