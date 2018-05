YouTube lancia un nuovo canale musicale per sfidare Spotify

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sfida tra colossi.rilancia la sua piattaforma di musica in streaming, scendendo nel campo in cui è leader Spotify. Il consumo di musica online è uno dei business milionari, lanciato da Apple, che ha sostituito l'acquisto di cd. E' normale dunque, che anche la compagnia in seno a Google, provi a conquistare qualche fetta di mercato. E lo fa lanciando due nuovi servizi a pagamento: YouTube Premium e YouTube Music. Nel primo caso, il servizio al costo di 11,95$ al mese (negli Stati Uniti) consente l'accesso a contenuti video senza l'interruzione degli spot, con funzionalità di download per la fruizione di filmati anche in modalità offline. Premium, che nei prossimi mesi arriverà anche in Italia, promette – e questa è la novità – di vedere anche contenuti originali come film e serie tv. Una sorta di Netflix insomma. YouTube Music invece, sostituisce il già esistente Google Play Music, che al costo 7,99 euro in Italia, permetterà l'ascolto in streaming dei brani selezionati. L'interesse di Google per la musica è evidente, considerando che YouTube può vantare 1,5 miliardi di utenti mensili, i quali accedono alla piattaforma principalmente per ascoltare gratis, le canzoni attraverso i video.In attesa del rilascio dell'applicazione anche nel nostro paese, è già disponibile un sito ufficiale dove l'utente può registrarsi per ottenere ulteriori informazioni. Stando alle notizie diffuse dal giornale americano Usa Today, l'azienda dovrebbe utilizzare per il suo canale musicale, l'assistente digitale basato sull'intelligenza artificiale, e dunque in grado di proporre all'utente playlist diverse a seconda dell'orario della giornata e dell'attività.