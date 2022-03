TikTok nel mirino di otto Stati Usa: «Può danneggiare i ragazzi»

Una coalizione bipartisan di procuratori generali americani ha annunciato di avere aperto un'indagine su TikTok per capire se la mega piattaforma cinese possa avere effetti negativi sulla salute mentale di adolescenti e bambini. L'indagine, annunciata in un comunicato stampa dall'ufficio del procuratore generale del Massachusetts, esaminerà se l'azienda abbia violato le leggi statali sulla protezione dei consumatori e messo a rischio gli utenti, soprattutto quelli più piccoli. Gli altri stati che partecipano all'inchiesta sono California, Florida, Kentucky, Nebraska, New Jersey, Tennessee e Vermont. A loro si unisce un ampio gruppo di procuratori generali provenienti da tutto il paese.

Leggi anche > Soffoca l'amante durante un rapporto sessuale e poi lo fa a pezzi: la madre trova la testa del figlio

Il Procuratore generale del Massachusetts, Healey, insieme ai suoi colleghi in tutto il paese, ha espresso preoccupazione per gli impatti negativi delle piattaforme dei social media sui giovani dello stato. «Dato che bambini e adolescenti sono già alle prese con problemi di ansia, pressione sociale e depressione, non possiamo consentire ai social media di danneggiare ulteriormente la loro salute fisica e il loro benessere mentale» ha dichiarato Healey aggiungendo che «I procuratori generali dello stato hanno l'imperativo di proteggere i giovani e cercare maggiori informazioni su come aziende, come TikTok, stanno influenzando la loro vita quotidiana».

«L'indagine - si legge nella nota pubblicata dall'ufficio del procuratore generale del Massachusetts - esaminerà i danni che tale utilizzo potrebbe causare ai giovani e ciò che TikTok sapeva di questi eventuali danni. L'indagine si concentra, tra le altre cose, sui metodi e le tecniche utilizzate da TikTok per aumentare il coinvolgimento dei giovani utenti, incluso l'aumento della durata del tempo trascorso sulla piattaforma e la frequenza del coinvolgimento con la piattaforma».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Marzo 2022, 22:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA