Tinder, l'app sempre più sicura: aggiunte le opzioni per navigare in incognito e bloccare i suggerimenti

L'app di Tinder ancora più sicura. La piattaforma per gli incontri più famosa al mondo, in occasione del Safer Internet Day, ha annunciato il lancio di nuove funzionalità per consentire agli utenti una crescente sicurezza durante l'utilizzo dell'applicazione.

La modalità di navigazione in incognito, infatti, è l'opzione che permette di nascondere completamente il proprio profilo, senza per questo negare di mettere like a proprio piacimento, anche se soltanto i profili che hanno ricambiato potranno vederli tra i loro suggerimenti.

Tinder per raggiungere l'obiettivo sicurezza e rendere la navigazione più sicura, ha progettato questa nuova funzione per dare il pieno controllo ad ogni utente, sulle persone che visitano il profilo, mentre loro stessi stanno cercando il partner ideale tra i profili a disposizione, a patto che sottoscrivano l'opzione Tinder+, Gold e Premium.

«La modalità di navigazione in incognito è un nuovo modo per poter controllare la vostra esperienza - ha dichiarato Rory Kozoll, vicepresidente di Product and Integrity di Tinder - Siete sempre stati in grado di nascondere il profilo su Tinder, ma volevamo creare una funzionalità che consentisse alle persone di nascondere il proprio profilo ma di essere comunque in grado di vedere tutti gli altri e di essere mostrate solo alle persone che gli piacciono».

Nuove opzioni

Ma c'è un'altra new entry su Tinder. Si chiama Blocca profilo, che permette di bloccare in modo definitivo il suggerimento dell'algoritmo di Tinder, in modo da non visualizzarlo mai più, infine è stata aggiunta anche la possibilità di segnalare comportamenti scorretti con “Long Press Reporting”, un'opzione per segnalare i messaggi offensivi direttamente all'interno della chat.

«Nel corso degli anni, abbiamo introdotto la sicurezza in ogni fase - ha affermato Kozoll -. Dal cercare di capire l'autenticità dei nostri membri e assicurarci che i membri siano rispettosi gli uni verso gli altri. Vediamo l'intero percorso come un luogo in cui possiamo aiutare. E così oggi, stiamo esaminando le ultime funzionalità di quell'evoluzione».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Febbraio 2023, 12:35

