TikTok contro le molestie: arriva il tasto «Non mi piace» ai commenti per facilitare la censura

Le molestie sui social sono sempre più comuni e TikTok ha deciso di correre ai ripari. Sul noto social network, popolarissimo tra le nuove generazioni, arriva una novità in grado di combattere quei commenti ritenuti irrilevanti o inappropriati che semplificherà il lavoro di monitoraggio da parte del team di controllo. TikTok è pronto a lanciare il pulsanto «Non mi piace».

Si tratta di uno dei nuovi strumenti di censura per i post lanciati dal social per ridurre i contenuti che ledono le norme di comportamento degli iscritti. Lo ha annunciato l'azienda stessa al rilascio del rapporto periodico sull'applicazione delle linee guida, riferito all'ultimo trimestre del 2021.

I DATI DI TIKTOK

Da ottobre a dicembre scorso, TikTok ha rimosso il 14,7% in più di post inerenti molestie e bullismo, con zero visualizzazioni, ovvero prima che diventassero virali presso gli iscritti. È del 10,9% l'aumento della censura per i comportamenti d'odio e del 16,2% per quelli su estremismo violento. Crescono anche le rimozioni per i post su autolesionismo, suicidio e azioni pericolose, le più temute da parte di genitori e tutori, con un +7,7% rispetto al trimestre precedente.

«Per non stimolare sentimenti negativi tra le persone all'interno della community o demoralizzare i creator, solo la persona che ha cliccato per indicare 'Non mi piace' a un commento sarà in grado di vederlo - spiega Cormac Keenan, Head of Trust & Safety di TikTok -. Per rendere più semplici la ricerca e l'utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma, stiamo sperimentando dei promemoria che guideranno i creator verso le opzioni di filtro, blocco multiplo e cancellazione dei commenti».

A seguito di ciò, gli utenti potranno filtrare i commenti rivedendoli tutti manualmente, oppure selezionando delle chiavi di ricerca. Ai creator il compito di decidere chi può commentare i loro contenuti fra 'tutti', 'amici' o 'nessuno'. L'impostazione 'tutti' non è disponibile per i minori di 16 anni.

