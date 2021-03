iPhone, come spostare più app con un solo tocco. Scoperta la funzione nascosta: come si fa

Così banale eppure così nascosta. Quante volte usiamo i nostri smartphone? Decine e decine di volte al giorno, ma per gran parte di noi, i gesti sono ripetitivi, le opzioni che usiamo sempre le stesse e spesso "studiare" come usare al meglio il sistema operativo viene interpretato come una perdita di tempo.

Però è proprio usando iOS in modalità casuale che è stata fatta una scoperta interessante. Ma soprattutto utile, che molti utenti Apple chiedevano da tempo: la possibilità di muovere più app tra le varie home e contemporaneamente. Di fatto quasi sconosciuta. Lo ha scoperto, per caso, un utente che è riuscito a spostare nello stesso movimento più applicazioni sia su iPhone che iPad.

Infatti chi deve fare pulizia sulla home del proprio device, trascina le varie icone una alla volta, un'operazione noiosa che si compie premendo sull’app per poi spostarla nella posizione desiderata, che Apple ha cercato di snellire introducendo la schermata finale con tutte le app.

Ma torniamo alla scoperta. Mentre si sta spostando un'app, sempre tenendo il dito premuto sull'icona, è sufficiente toccare altre icone in modo da creare un gruppo da spostare con un "viaggio" unico. Un espediente banale, ma molto utile, che però è possibile solo sulle versioni più recenti di iOS.

