Chrome sotto attacco hacker, Google consiglia di fare subito un aggiornamento

Utenti di Google Chrome? È necessario fare al più presto un aggiornamento software, perché ci sarebbero falle nella sicurezza. La scoperta, che risale al 24 novembre scorso, è di due ricercatori che lavorano all'interno del Gruppo di Analisi delle Minacce di Google. L'upgrade è consigliabile su tutte le versione del browser, nell'edizione per Mac, Linux e Windows, al fine di correggere una vulnerabilità che potrebbe rendere i sistemi vulnerabili a furti di dati e altri attacchi informatici.

Google conferma

Google stessa ha confermato sul blog di Chrome di essere «consapevole dell'esistenza di un exploit per CVE-2023-6345 nel mondo reale», ovvero una vulnerabilità del sistema attiva non si sa da quanto tempo, che potrebbe consentire agli hacker di accedere a distanza ai dati personali e di implementare codice malevolo.

Da aggiornare

Se il vostro browser Chrome è già impostato per aggiornarsi automaticamente, potrebbe non essere necessario intraprendere alcuna azione. Per tutti gli altri, vale la pena aggiornare manualmente all'ultima versione (119.0.6045.199 per Mac e Linux e 119.0.6045.199/.200 per Windows) nelle impostazioni di Google Chrome per evitare che il sistema rimanga esposto. Google afferma che la correzione verrà distribuita «nei prossimi giorni/settimane», quindi potrebbe non essere immediatamente disponibile per tutti al momento.

