«Facebook, sto disattivando e non autorizzo»: migliaia di post sui social, ma è tutto falso. Ecco la verità

di Redazione web

Ci risiamo. Le bufale online sono dure a morire. In questi giorni si è diffusa la catena di “Non autorizzo”, che molti utenti su Facebook stanno copiando ed incollando per paura di finire vittima di chissà quale complotto. Gli utenti si affrettano a scrivere: «Non do il permesso a Facebook di addebitare 4,99 dollari al mese sul mio account, anche. Tutte le mie foto sono di mia proprietà e non di Facebook».

Ecco cosa sta succedendo su Facebook

La bufala insiste sul fatto che scrivendo questo post a catena, Mark Zuckerberg, uno dei fondatori del social network Facebook, decida di non rendere la sua piattaforma social a pagamento. Viene citato Channel 4 News come fonte della notizia, che in effetti esiste, ma che non sembrerebbe aver dato questa informazione.

Fake news

Il sito "bufale.net" a proposito dell'ennesima catena scrive: «Da sempre siamo comprensivi nei confronti di chi risulti meno esperto di dinamiche simili, ma se da un lato errare è umano, perseverare è diabolico.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA