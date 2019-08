Friendness, l'app "anti-dating": serve solo a trovare nuovi amici

Lunedì 5 Agosto 2019, 13:23

Dopo un breve periodo di test, che è comunque servito a creare una numerosa community, è ora operativa a 360° l’app(disponibile per ogni tipo di cellulare dagli store google e apple).L’app ha come ha come unico scopo quello di. Ė unica nel suo genere, considerando che la tipologia di competitor più prossima è quella delle dating app, che naturalmente si pongono obiettivi ben diversi dalla semplice amicizia.Il servizio è disponibile in qualsiasi città, tuttavia per il lancio pubblicitario è stata scelta la città di Milano, sempre molto attenta alle ultime novità tecnologiche.L’omonima società dietro al progetto () è una realtà partecipata da, azienda milanese attiva da tempo nell’ambito dei servizi informatici e, giovane sviluppatore ideatore del progetto, rispettivamente con il 50% delle quote.Il funzionamento è molto intuitivo, come illustrato sul sito https:Chi è in cerca di nuove amicizie può trovare in chat altre persone che hanno voglia di attivare rapporti inediti: ogni utente dell’applicazione indica la sua disponibilità a uscire per bere qualcosa, prendere un caffè o mangiare un boccone entro un’area selezionata da lui stesso in base alla sua volontà di spostarsi.Viene dunque automaticamente creato un gruppo di 3 (minimo) - 5 (massimo) persone, quando le aree e l’attività da questi indicate coincidono. Le persone, dunque, vengono selezionate tenendo conto della vicinanza, della loro età e delle lingue parlate. Le informazioni personali aggiuntive, se fornite, daranno priorità ad alcuni match (ad esempio mettendo in contatto persone con interessi simili).All’interno del gruppo creato gli utenti possono scambiarsi messaggi per conoscersi meglio e organizzarsi per uscire. Questa fase può durare pochi secondi ma anche diversi giorni, qualora non fossero rilevate subito persone compatibili nei dintorni del richiedente. Nel momento in cui viene creato un gruppo, invece, verranno accettate nuove persone solo per le 2 ore successive alla creazione, fino ad un massimo di 5 persone. Un gruppo non ha scadenza, ma è possibile abbandonarlo in qualsiasi momento.A oggi si contano. Secondo i dati in possesso della società vi è un sostanziale equilibrio tra sessi, sia pure con quello maschile in prevalenza (57% contro il 43%).mette al primo posto la sicurezza dei suoi utenti.A tutela di un funzionamento etico dell'app, gli ideatori hanno creato Il punteggio: questo è il risultato del riscontro che ciascun utente esprime su un altro all'interno dei vari gruppi. Ilandrebbe espresso solo nel caso in cui un utente utilizzi l’applicazione in modo improprio, creando disagio.Ilnon sta ad indicare se un utente sia simpatico o meno, ma aiuta la comunità a capire se un utente sia affidabile. Per qualunque comportamento sgradevole o illegale è possibile segnalare un utente direttamente e/o bloccarlo del tutto.