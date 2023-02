Chat GPT supera l'esame per la licenza medica: «Ha contribuito in modo sostanziale al'articolo scientifico»

di Redazione web

Dottor ChatGPT ho un problema. Sembra inverosimile chiamare dottore un sistema di intelligenza artificiale, anzi la sola intelligenza di cui si parli ormai da settimane, ma potrebbe essere un risvolto possibile nel prossimo futuro. Negli Stati Uniti la chat delle chat, infatti, ha ottenuto un punteggio vicino alla soglia minima per ottenere la licenza medica, lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Plos Digital Health, condotto dagli scienziati di AnsibleHealth.

Come un medico

Lo staff di ricercatori, guidato da Tiffany Kung e Victor Tseng, ha potuto valutare le prestazioni del sistema di IA attraverso tre esami necessari per diventare medico. I test, ovviamente, integrano domande su discipline di diverse aree scientifiche, non solo medicina, ma anche biochimica e bioetica fino al ragionamento diagnostico. ChatGPT non usa il web per dare le risposte, ma elaborarelazioni in base alle conoscenze acquisite dalla macchina.

Test validi

I ricercatori americani hanno sottoposto 350 su 376 domande del test di medicina, escludendo quelle basate sulle immagini, in cui ChatGPT ha ottenuto un punteggio tra il 52,4 e il 75,0 per cento del totale, dimostrando di ottenere un buon risultato e senza alcun aiuto umano.

«I nostri risultati restituiscono una prima idea di cosa il software può fare. Il potenziale di applicazione del sistema spazia dall'educazione medica fino alla pratica clinica. ChatGPT è gia' utilizzato per rendere i rapporti medici e tecnici piu' comprensibili per i pazienti. Nel nostro studio abbiamo interagito con il sistema in modo molto approfondito, chiedendogli di sintetizzare o semplificare determinati passaggi. ChatGPT ha contribuito in modo sostanziale alla stesura dell'articolo scientifico».

