Alessandro Ripane, presenta il nuovo fumetto: «Ispirato a quando il web ha rubato il mio disegno»

Dopo "Ramon hai sgarrato", Alessandro Ripane torna a sperimentare con il mondo del fumetto e dello storytelling in "Hai rubato anche tu questo disegno?", edito da Edizioni BD. Proprio come l'opera precedente, anche in questo caso siamo di fronte a una sorta di meta-racconto: la storia disegnata da Ripane è infatti vera e - nel suo dipanarsi - svela al lettore l'origine stessa di "Hai rubato anche tu questo disegno?".

Milano, Valerio Lundini sold out in due teatri. «Vi farò ridere con amori, musical anni 80 e 007»

Basket, Datome si dà ai fumetti. Esce “Il gigante del campetto”: «La squadra viene prima di tutto»

Alessandro Ripane, il nuovo fumetto

Sulla copertina troneggia una vignetta che all'illustratore fu appunto rubata anni or sono, diventando di fatto proprietà del web.

Alessandro Ripane prova a spiegarlo senza rinunciare a una buona e piacevole dose di ironia e cinismo.

Foto: Edizioni BD

LEGGI ANCHE: ‘Qwest!’, il battle shōnen di Lorenzo Magalotti: «Un isekai al contrario»

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Giugno 2023, 19:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA