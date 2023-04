Basket, Datome si dà ai fumetti. Esce “Il gigante del campetto”: «La squadra viene prima di tutto»

di Fabrizio Ponciroli

Il capitano della Nazionale di basket e stella dell'Olimpia Milano Gigi Datome ha presentato il suo primo fumetto dedicato ai ragazzi e alle ragazze dal titolo inequivocabile: Il gigante del campetto.

Datome, da campione in campo a protagonista di un fumetto

Il libro, scritto con Marco Magnone e con i disegni di Danilo Loizedda, narra di amicizia, di amore per

lo sport, in particolare per il basket, e di come questo aiuti a superare le proprie insicurezze, i propri limiti,

fisici e mentali, e contribuisca ad avere fiducia in sé stessi e negli altri: «Quando mi hanno proposto questa opportunità, ho accettato di buon grado anche perchè, quando ero piccolino, leggevo tanto i fumetti, in particolare Topolino e Diabolik. Poter essere il protagonista di un fumetto mi ha subito affascinato. Credo molto nel messaggio di questo fumetto», le parole di Gigi Datome.

Gigi Datome è anche personaggio determinante di questa storia a fumetti di Battello a Vapore che narra di Cesare e Gianna, compagni alle medie, decisi a realizzare il loro sogno di giocare a basket. Ma al campetto, dove ci si allena per il torneo 3x3, sembra esserci posto per tutti tranne che per loro. Decidono di andarci all’alba, quando la città ancora dorme, per allenarsi duramente. Sotto il canestro incontrano un gigante barbuto che diventa il loro compagno di squadra e amico. Grazie alla sua guida e alla propria determinazione, i due amici scopriranno che per avere successo nello sport non basta sudare tra corse e flessioni: ci vogliono anche coraggio, empatia e fiducia nei propri compagni: «Il concetto di squadra si può applicare a quello di classe o di gruppo di studio. Nella mia carriera ho sempre cercato di dare il mio contributo per il bene della squadra. Non c'è nessuno più importante della squadra. Questo messaggio è ben chiaro nel libro».

La stella azzurra ha evidenziato anche un altro aspetto importante che è ben presente all'interno del libro Il gigante del campetto: «I valori dello sport, che si imparano da piccoli, credo che poi siano importanti anche nel resto della propria vita, a prescindere dal fatto se si diventi o meno dei campioni nello sport».

Volto di EXPlus, la community italiana di sportivi con i loro NFT fra opere d’arte digitali, experience esclusive e collezioni memorabilia, Gigi Datome firmerà venti copie de Il gigante del campetto in versione phygital e numerata, con un chip multimediale in quarta di copertina contenente foto e video dell’icona del basket italiano. Maggiori informazioni sul sito: https://www.explus.tech/

