A differenza di, dove esiste da tempo, per Instagram era un’opzione ancora non disponibile: parliamo del, cioè quella funzione che prevede di non visualizzare gli aggiornamenti di uno dei nostri “amici” ma senza togliergli il follow (nel caso di) o l’amicizia (Facebook).La nuova funzione sarà gradualmente resa disponibile nelle prossime settimane: si potrà attivare e disattivare quando si vuole, ma soprattutto il “silenziato” non saprà di esserlo, perché lo sapremo solo noi. Varrà per i post e basterà cliccare sull’icola con i, che attualmente ci chiede di attivare le notifiche relative ai post, segnalare un post o non seguire più un contatto,, o condividere lo stesso (nel caso dei profili non privati) su Facebook o Messenger.Il “silenziatore” è una funzione: con il moltiplicarsi di amici e contatti, direttamente proporzionale al tempo che passa, le nostre bacheche sono sempre più congestionate di post di cui ci interessa relativamente. È giusto quindi razionalizzare ciò che visualizziamo, selezionando solo i contenuti dei contatti a cui teniamo di più,. Per Instagram l’opzione di silenziamento esiste già per le Stories, di cui si può attivare e disattivare la visualizzazione a proprio piacimento.