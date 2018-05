Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Novità in arrivo per, in particolare per le stories del social network blu, che fanno fatica ad ingranare ma su cui il colosso di Zuckerberg continua a puntare molto. La novità sarà per ora limitata all’India, ma arriverà presto nel resto del mondo e anche da noi, e riguarda i post vocali: così, anche nelle stories potremo registrare un vocale, senza corredarlo con foto o video.Ma i post vocali non saranno l’unica nuova funzione che Facebook sta per introdurre: ci sarebbe infatti anche la possibilità di, e quella di salvare, come si può già fare con Instagram. La prima è rivolta proprio agli utenti indiani, che spesso hanno smartphone con una memoria molto limitata: non è chiaro però se ci sarà un limite di spazio nel cloud e di quanto sarà. La seconda, che ‘abolisce’ l’autodistruzione delle stories, permetterà agli utenti (ed esclusivamente a loro) di rivederle anche a distanza di settimane, mesi o anni: i loro followers continueranno invece a visualizzarle soltanto per 24 ore.