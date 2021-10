«RomeVideoGameLab»: torna negli Studios di Cinecittà il festival dedicato agli applied games

RomeVideoGameLab, l’appuntamento col mondo degli applied games, torna quest’anno in una edizione finalmente riaperta al pubblico (anche se non perderà la possibilità di essere vissuto a distanza sulla piattaforma digitale del festival). In questo 2021 si torna «a riveder le stelle» con quattro giornate fittissime di appuntamenti dedicate ad un pubblico di tutte le età, dalle scuole agli appassionati, dagli specialisti ai cosplayer. Dal 4 al 7 novembre negli studios di Cinecittà, sulla via Tuscolana decine di incontri, workshop, dibattiti, lectio magistralis, ma anche tantissime postazioni per il retrogaming e 10 arcade: i giochi che hanno appassionato a casa o nelle arcade i “ragazzi degli anni ottanta-novanta. Il biglietto d’ingressi costa 5 euro, 3 quelli ridotti (under 14 o persone con abbonamento Metrebus o con il Bit obliterato).

L’edizione 2021 di RomeVideoGameLab ha come filo conduttore un tema di grande attualità: il rapporto tra umano e digitale, il nesso che lega le attività dell’uomo e quelle delle macchine intelligenti. L’obiettivo di questa ricerca è quello di esplorare l’intreccio tra la scienza, la ricerca e il gaming, di conoscere quanto ci riserva il futuro con le sue utopie e anche le sue distonie. Con un occhio speciale ai temi della sostenibilità ambientale che sono elemento distintivo del RomeVideoGameLab quest’anno certificato da Ecoevents-Legambiente come un evento ecosostenibile.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 11:55

