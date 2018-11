Red Dead Redemption II, record di vendite per il western di Rockstar Games

Venerdì 2 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

: tanto ha incassato in meno di una settimana il nuovo, seguito dell'omonimodel 2010 ambientato nelall'alba dello scorso secolo.Il gioco, disponibile dallo scorso 26 ottobre, con protagonistae la banda dinell'anno 1899 si piazza al secondo posto nella classifica delle vendite più ricche di tutti tempi: nei primi tre giorni di disponibilità infatti ha venduto copie per 725 milioni di dollari. Meglio di Red Dead Redemption II solo un altro prodotto della Rockstar: Grand Theft Auto 5, meglio conosciuto come GTA V, che superò il miliardo di dollari di vendite in 72 ore.Lanciato di venerdì, il videogioco segna però importanti record in chiave vendite nel weekend, non solo nel comparto videoludico: se paragoniamo le vendite di RDR 2 al cinema, le avventure di Arthur Morgan hanno battuto perfino film comeIl film della Marvel infatti durante la sua prima settimana al botteghino si accaparrò "solamente" 640 milioni di dollari. Il videogame ha infine battuto le vendite dell’intera trilogia de Il Signore degli Anelli messa insieme.